Почти 7,5 млрд рублей выделят на реконструкцию Камерной сцены Большого театра

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Почти 7,5 млрд рублей будет выделено на восстановительные работы на Камерной сцене имени Б. А. Покровского Большого театра. Планируется, что обновленное здание откроется для зрителей в 2025 году, сообщается на официальном сайте правительства России в четверг.

"На реконструкцию Камерной сцены Большого театра будет выделено 7,48 млрд рублей. <...> Деньги в том числе пойдут на проектные работы и реставрацию", - говорится в сообщении. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Необходимые для ремонта средства распределены на период с 2020 года по 2024 год - сроки проведения восстановительных работ. Проектирование планируется завершить в 2021 году, а основные строительные работы придутся на 2022-2024 годы. Обновленное здание откроется для зрителей в 2025 году.

Отмечается, что в том числе будет воссоздан исторический облик здания и укреплены несущие конструкции. Помещения будут оснащены современным оборудованием. В них появится новый зрительный зал на 500 мест, фойе, гримерные и костюмерные. Реконструкция предполагает также адаптацию Камерной сцены для людей с инвалидностью. Планируется, что действующий зал будет приспособлен под репетиции.

Камерная сцена имени Б. А. Покровского занимает несколько исторических построек на Никольской улице. В 1993 году одно из зданий пострадало от пожара и было признано аварийным.