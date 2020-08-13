Дворцовый мост в Петербурге в ночь на 15 августа разведут под музыку Виктора Цоя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Дворцовый мост в центре Санкт-Петербурга в ночь на субботу разведут под музыку двух композиций лидера группы "Кино" Виктора Цоя в симфоническом исполнении. Акция памяти приурочена к 30-й годовщине со дня трагической гибели рок-исполнителя, сообщили ТАСС в четверг в информационно-издательском центре правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр".

"Данный проект (звуковое шоу "Поющие мосты") на протяжении последних пяти лет призван знакомить горожан и туристов с музыкой отечественных композиторов, чья жизнь и творчество связаны с городом на Неве. В этом году формат разведения моста под симфоническую музыку будет, как и прежде, соблюден: две знаковые композиции Виктора Цоя прозвучат в специальной обработке, созданной музыкантом "золотого" состава группы "Кино" Юрием Каспаряном", - рассказали в центре, который является оператором шоу "Поющие мосты".

Акция начнется в 00:45 мск. Предполагается, что ее кульминацией станет проекция портрета Цоя на разводной пролет Дворцового моста. Также, по словам организаторов, всем зрителям во время акции будут вручены памятные авторские открытки c QR-кодом, где указаны адреса, связанные с Виктором Цоем. Таким образом, можно будет посмотреть видеоэкскурсию "Ленинград Виктора Цоя".

Также в эти дни в Петербурге в галерее KGallery проходит выставка живописных работ, авторских полароидов и личных вещей Цоя, где широкой публике впервые представлены объекты из коллекции возлюбленной музыканта Натальи Разлоговой, с которой он прожил последние три года жизни. Экспозиция "Цой. Не кончится лето" будет доступна для посещения по 13 сентября.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.