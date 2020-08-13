В Петербурге представили новую книгу о Викторе Цое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Историко-фантастический роман о Викторе Цое, в котором рассказывается о событиях 80-х годов XX века, выйдет 31 августа. Книгу представят на Международной книжной ярмарке в Москве в начале сентября. К концу года по ее мотивам планируют создать одноименную компьютерную игру, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС писатель, журналист, автор книги Александр Долгов, лично знавший Цоя.

"Мой новый роман "Спасти Цоя" - это пятая моя книга, но не первая, которая посвящена харизматичному лидеру группы "Кино". Если говорить в двух словах, то это роман о путешествиях во времени с целью спасения Виктора Цоя, <…> это главная тема книги. Вокруг этого спасения строится весь сюжет", - сказал Долгов.

По его словам, в книге сплетены реальность и вымысел. Отправной точкой для создания романа стала встреча с другом Цоя Игорем Покровским. Он рассказал Долгову, как они в последний раз виделись с Цоем на концерте в Риге в июне 1990 года, незадолго до трагической гибели музыканта. Покровский также стал прототипом литературного персонажа книги, который выступает связующим звеном между Цоем, главными героями нового романа, а также персонажами предыдущей книги Долгова - фантастической повести "Рижский клуб любителей хронопортации", вышедшей три года назад. Иллюстрации к книге создал петербургский художник и музыкант Алексей Вайнер.

"В моей книге очень много реальных интересных фактов, они обыграны, конечно, сюжетом, все выходит одно из другого", - отметил автор. Он выразил надежду на то, что книга найдет отклик и завоюет популярность среди молодежи. "Книга выходит аккурат к международной книжной ярмарке, которая откроется в Москве 3 сентября в этом году в Манеже", - добавил он.

Долгов также рассказал, что к нему ранее обратились рижские разработчики компьютерных игр и предложили по мотивам романа сделать игру-квест. "Это нелинейный квест, имеющий три линии сюжета. Игра, предполагается, так и будет называться: "Спасти Цоя". Потому что игрок должен своими действиями прийти к счастливому финалу и спасти Виктора", - пояснил он. По его словам, заказчиком игры выступает благотворительная организация, которая ведет несколько проектов, связанных с памятью о Цое.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.