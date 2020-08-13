В Севастополе завершили реставрацию участка оборонительной стены Херсонеса

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию второго участка куртины № 19 - участка оборонительных укреплений древнего города Херсонеса, городище которого расположено в границах современного Севастополя, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе фонда "Моя история", финансирующего работы.

Восстановление первого участка завершили в 2018 году, оно велось в рамках комплексной реставрации музея-заповедника "Херсонес Таврический". По данным фонда, в этом году отремонтировано еще 40 м куртины.

"В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" завершилась реставрация второго участка "Куртины 19" - части оборонительной стены, прилегающей к башне Зенона. <…> В результате проведенных фондом "Моя история" реставрационных работ объект культурного наследия федерального значения "Куртина 19" стал более устойчив к внешнему воздействию и предстанет в аутентичном виде перед посетителями музея-заповедника "Херсонес Таврический" уже в этом году", - говорится в сообщении.

Как пояснили в фонде, на данном участке укреплений восстановительные работы (как с внешней стороны, так и внутри памятника) проводились в 2008 году. Но тогда пространство между блоками заполнили цементным раствором, а он имеет большую плотность по сравнению с натуральным камнем - известняком, из которого сложена старинная куртина. В результате воздействия внешних природных факторов это ускорило разрушение оборонительного сооружения, и за 12 лет повреждения стали критическими. Решение проблемы взаимодействия материалов стало ключевой задачей в ходе восстановительных работ этого года.

По информации пресс-службы, цементные швы были расчищены на максимально возможную глубину, их заполнили реставрационным известковым раствором. Разрушающиеся участки были восстановлены с помощью вставок натурального камня, что позволило не только уберечь пораженные зоны от дальнейшего разрушения, но и придать памятнику вид, максимально приближенный к изначальному. Обработка биоцидными препаратами помогла очистить поверхность кладки от колоний грибов и лишайников - разрушителей камня.

"В результате древние блоки и бутовая кладка стали визуально открыты и выразительны. В целом объект подвергся биоцидной обработке для удаления лишайников и мхов. Заполнение швов кладки было выполнено в соответствии с требованиями и технологическими рекомендациями. В перспективе объект защищен от влаги и биообрастаний", - приводятся в сообщении слова завотделом музеефикации памятников "Херсонеса Таврического" Виктора Самойленко.

О "Херсонесе"

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Девятнадцатая куртина построена в III в. до н. э., впоследствии неоднократно ремонтировалась и перестраивалась. Куртина представляет собой участок оборонительной линии юго-восточного района Херсонеса, к ней примыкают шестнадцатая и семнадцатая башни (вся нумерация сделана учеными, работающими в историческом комплексе и участвовавшими в его раскопках). В музее отмечают, что объект является уникальным образцом античной фортификации, других подобных сооружений в Северном Причерноморье нет.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.