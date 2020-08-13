Минкультуры предлагает разрешить музеям массовые мероприятия численностью более 50 человек

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство культуры РФ предлагает разрешить лекции, концерты, вернисажи, конференции и другие мероприятия численностью более 50 участников в музеях при одобрении региональных властей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Минкультуры России предлагает рассмотреть возможность проведения в музеях массовых мероприятий при условии получения разрешений от местных властей. Предложенная мера позволит федеральным учреждениям проводить лекции, концерты, вернисажи, конференции и другие мероприятия численностью более 50 участников с учетом того, что численность людей должна составлять не более 50% максимальной вместимости помещения при соблюдении социальной дистанции", - уточнили в пресс-службе.

Ведомство обратилось в Роспотребнадзор с предложением внести указанные изменения в методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий из-за коронавируса в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях.

"Это для нас очень важный документ. Министерство культуры совместно с профессиональным сообществом, с Союзом музеев России проработало ограничительные меры, которые позволят функционировать музейному пространству, достойным образом представлять свои экспозиции для посетителей в период постпандемии и, безусловно, сохранить здоровье как посетителей, так и, конечно же, наших сотрудников", - прокомментировала предложение министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Министерство также предлагает разрешить федеральным музеям увеличить число человек в экскурсионных группах до 20, а также принимать туристические группы.

"Минкультуры России обратилось в Роспотребнадзор с предложением внести изменения в Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. В частности, предлагается увеличить численность экскурсионных групп с 5 до 20 человек при соблюдении между участниками дистанции до 1 метра", - говорится в сообщении. Также предлагается разрешить прием экскурсионных групп по заявкам туристических организаций при соответствующем решении высших должностных лиц субъектов РФ.

В Минкультуры добавили, что это позволит официально сотрудничать федеральным музеям с туроператорами и принимать группы туристов наравне с группами других посетителей. В пресс-службе сообщили, что аналогичное предложение ранее поступило в Роспотребнадзор от Российского союза туриндустрии.

"Ограничение в пять человек в некоторых регионах уже постепенно теряет свою актуальность. Поэтому мы направили в Роспотребнадзор документ, проработанный совместно с Союзом музеев России, в котором мы предлагаем разрешить экскурсионные группы до 20 человек, так как это очень важно для нас", - прокомментировала Любимова.

Она добавила, что в течение августа необходимо проработать этот вопрос, чтобы к сентябрю уже возможно было организовать такие группы. "Вместе с тем мы понимаем, что в некоторых музеях с небольшими помещениями это предельное количество людей. Даже в таких невероятных музейных пространствах, например как крупные музеи Петербурга, есть очень маленькие залы, которые пока будут закрыты", - сказала Любимова.