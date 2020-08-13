Актер Сергей Куницкий умер в возрасте 35 лет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Артист Московского Губернского театра Сергей Куницкий, сыгравший в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Сергей Куницкий был на отдыхе в Краснодарском крае, он там умер. <...> Ему было 35 лет", - сказали в пресс-службе.

Прощание с артистом состоится в субботу в городе Темрюк Краснодарского края. "Представители от театра поедут, все, кто желает, смогут проститься с ним", - добавила представитель пресс-службы. Похороны пройдут на родине актера, в Одессе, где живут его родные.

В Московском Губернском театре Куницкий исполнял роли Пети Трофимова в "Вишневом саду", Городулина в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты", Курносого в "Энергичных людях", капуцина, Линьера и Ле Бре в "Сирано де Бержераке".

"Талантливый артист, светлый, добрый человек, Сергей пришел в Московский Губернский театр с первых дней его существования и был одним из ведущих актеров труппы. Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой, - без него невозможно представить многие наши спектакли", - отмечается на сайте театра.

Куницкий сыграл роли в фильмах и сериалах "Крылья империи", "Мосгаз", Временно недоступен", "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Тест на беременность" и других.