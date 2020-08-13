В Петербурге поддержат создание 10 фильмов, в том числе о жизни города во время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Производство 10 российских кинофильмов поддержат в Санкт-Петербурге, в их числе - фантастический триллер худрука Александринского театра Валерия Фокина о контакте людей с инопланетным разумом, а также документальный проект Сергея Дебижева о жизни города в период пандемии коронавируса. Результаты конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие кинематографии опубликовал в четверг комитет по культуре.

"Победителями конкурсного отбора стали десять заявок на создание национальных фильмов: шести документальных, одного историко-публицистического и трех художественных. Поддержано производство картин "Петрополис" Валерия Фокина, "Легкий жанр" Алексея Козлова, "Петербург Миклухо-Маклая", подготовленный потомком и полным тезкой знаменитого русского исследователя Николая Миклухо-Маклая", - говорится в сообщении комитета.

Поддержку получат также киноленты о Петре Великом, маршале Советского Союза Леониде Говорове, а также о подвиге российских ученых, на рубеже XIX-XX вв. принимавших участие в экспедиции по измерению реальных размеров и формы земного шара. В числе победителей отбора - и проект Сергея Дебижева "Пауза в Санкт-Петербурге". "Документальная картина зафиксировала жизнь северной столицы в период, когда наш город и весь мир столкнулись с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", - рассказали в комитете.

Отмечается, что субсидии предоставляются для финансового обеспечения затрат, возникших в 2020 году, в связи с выполнением работ по созданию национальных фильмов. Их общая сумма в этом году составила почти 120 млн рублей.