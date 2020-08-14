Фестиваль "Мариинский" во Владивостоке откроется премьерой "Тысячи и одной ночи"

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Пятый Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский" во Владивостоке откроется в пятницу премьерой балета азербайджанского композитора Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь" в исполнении артистов труппы Приморской сцены Мариинского театра. По словам хореографа постановки Эльдара Алиева, это, вероятно, первая в мире премьера настолько масштабного балета после пандемии.

"Этой премьерой мы знаменуем открытие дальневосточного фестиваля, который, несмотря ни на что, все же состоится. И, конечно же, премьера нового балета. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что это, наверное, первая масштабная балетная премьера в мире после пандемии", - сказал Алиев на пресс-конференции в преддверии открытия фестиваля.

Он добавил, что руководство театра и артисты очень волновались о том, как публика отнесется к открытию. Тем не менее, на все три первых дня премьеры все билеты были раскуплены задолго до начала фестиваля. По требованию Роспотребнадзора, при рассадке зрителей в театре необходимо соблюдать шахматный порядок, что заполняет зал на 58%. "И это говорит о том, что люди в общем-то готовы смириться с тем, что нас всех настиг вот этот злосчастный вирус, что с ним придется жить и жить нормальной жизнью", - отметил главный балетмейстер театра.

Сюжет спектакля близок к классическим трактовкам знаменитой истории про царя, который, застав свою жену в объятиях другого, приказывает убить сначала ее, а потом и всех молодых женщин его страны. Одной из приговоренных становится Шахеризада, которая заставляет правителя неотрывно слушать ее сказки на протяжении тысячи и одной ночи.

Балет "Тысяча и одна ночь" по мотивам знаменитых арабских сказок был впервые поставлен в 1979 году в Баку, в Азербайджанском театре оперы и балета. Музыку к нему написал Фикрет Амиров, к тому времени ставший национальной гордостью республики. Впервые на Дальнем Востоке зрители увидят этот спектакль в хореографическом воплощении Эльдара Алиева. Будучи уроженцем Баку, он в разные годы активно ставил этот балет в Америке и Европе, а для труппы Приморской сцены создал новую редакцию.

Международный дальневосточный фестиваль "Мариинский" пройдет во Владивостоке с 14 августа по 6 сентября. В его программу кроме балета "Тысяча и одна ночь" вошли оперы Верди "Дон Карлос" и "Аида", "Огненный ангел" и "Война и мир" Прокофьева, а также классические и современные балетные постановки. Международный фестиваль во Владивостоке пройдет уже в пятый раз. В прошлые годы в его рамках состоялись премьеры спектаклей "Аида", "Парсифаль", "Лючия ди Ламмермур" и другие.