Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Мордовии для врачей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева пройдет в пятницу в Саранске на "Мордовия Арене" для медицинских работников и волонтеров, сообщается в официальном телеграм-канале правительства Мордовии.

"14 августа в Саранске состоится благотворительный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. На концерт приглашены настоящие герои сегодняшнего дня - медицинские работники, которые сражаются за жизни людей по всей стране, волонтеры и неравнодушные люди, все те, кто словом и делом участвуют в борьбе с пандемией. Это больше 4 000 человек из Саранска и районов республики", - говорится в сообщении.

Концерт начнется на стадионе "Мордовия Арена" в 18:30.

Симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев 10 августа начали гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля. Ранее сообщалось, что серия концертов приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Первыми событиями тура стали выступление в Твери, а также вечер в Концертном зале Чайковского в Москве, где прозвучала опера Пьетро Масканьи "Сельская честь".