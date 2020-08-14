Фильм об академике Сахарове снимут к столетию со дня его рождения

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Документальный фильм "Андрей Сахаров. По ту сторону окна...", который расскажет о жизни и открытиях академика, снимут к столетию со дня его рождения в мае 2021 года. Проект представили в пятницу на очном заседании экспертного совета по неигровому кино в Минкультуры РФ.

"Мы хотим рассказать о том, что такое водородная бомба, рассказать о других значимых открытиях Сахарова <...> Фильм построен на его воспоминаниях", - сообщили создатели проекта.

В марте 2019 года по распоряжению президента России Владимира Путина был создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилею великого ученого и общественного деятеля.

Сахаров был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Был трижды удостоен звания Героя Социалистического труда (1954, 1956, 1962 годы) за свою научную деятельность, однако в 1980-е годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию, против принудительного лечения инакомыслящих в психиатрических больницах. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.

На питчинге также представили второй документальный фильм из цикла "Вокзалы России". Он расскажет о Ленинградском и Московском вокзалах, соединивших две столицы. Проект в целом посвящен российским вокзалам, которые сыграли важную роль в становлении России как крупнейшей промышленной державы. Часть картины представляет собой художественную реконструкцию. "Мы хотим погрузиться в творческую фантазию Льва Толстого в момент создания "Анны Карениной", - поделилась режиссер Карина Мирзоян.

Режиссер-документалист Денис Шабаев представил на питчинге проект "Изоляция" о людях из разных стран, которые оказались в непривычной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.