Умер музыкант Джулиан Брим

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Английский гитарист и лютнист, обладатель четырех наград Grammy Джулиан Брим умер в пятницу на 88-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, распространенном представляющей интересы музыканта компанией James Braun Management.

"С большим сожалением сообщаем, что английский классический гитарист и лютнист, командор ордена Британской империи Джулиан Брим, родившийся в 1933 году, умер мирно во сне в своем доме сегодня, 14 августа", - отмечается в заявлении. Точная причина смерти не называется.

Брим родился в лондонском районе Баттерси, а его отец играл на фортепьяно и на самодельной электрической гитаре для джаза, с которыми он познакомил сына. Свой первый сольный гитарный концерт Брим дал в 13 лет, и благодаря своему таланту в 15 лет получил стипендию на обучение в Королевском музыкальном колледже по классу гитары и виолончели.

Будучи подростком, он случайно купил у прохожего матроса лютню и освоил этот инструмент, став одним из ведущих исполнителей на лютне в мире. За свою карьеру Брим, признанный один из самых выдающихся гитаристов в мире XX века, сотрудничал со многими музыкантами, композиторами, коллективами. Среди них был оркестр бразильского композитора Эйтора Вила-Лобоса, композиторы Бенджамин Бриттен, Арнольд Малкольм, Тору Такэмицу, Уильям Уолтон, Леннокс Беркли, Ханс Вернер Хенце, Лео Брауэр, Питер Расин Фрикер, Майкл Типпетт и другие.

По информации газеты The Guardian, Брим 20 раз номинировался на музыкальную премию Grammy, завоевав ее четырежды (1964, 1967, 1972, 1973). Свой последний концерт Брим дал 18 лет назад, в 2002 году.