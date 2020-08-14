Кирилл Серебренников станет спикером образовательной программы фестиваля "Любимовка"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Любимовка" объявил образовательную программу. Зрителей ждут творческие встречи со сценаристами и режиссерами, в числе которых Кирилл Серебренников, Михаил Дурненков, Ильмира Болотян, Евгений Казачков и другие, сообщили в пресс-службе фестиваля в пятницу.

"Открытый разговор с Кириллом Серебренниковым 9 сентября будет посвящен будущему современного театра. Режиссер, художественный руководитель "Гоголь-центра" расскажет, как выбирать материал и драматургию и какова, на его взгляд, роль современного драматурга в творческом процессе создания спектакля, поделится опытом работы в России и за рубежом и ответит на вопросы участников", - сказали в пресс-службе.

Помимо Серебренникова, лекцию прочитает драматург, сценарист Михаил Дурненков, он откроет программу 7 сентября. Он расскажет о творческой стратегии драматурга, о профессиональном развитии и продвижении пьес. Также состоится открытый мастер-класс художницы Ильмиры Болотян и сценариста и драматурга Евгения Казачкова. 8 сентября они обсудят документальный жанр в драматургии и современном искусстве, форматы, приемы и отличия российских и зарубежных подходов к документальному.

На одной из лекций для посетителей будет проведен экономико-правовой ликбез. Первый заместитель художественного руководителя - директора МХТ им. А. П. Чехова Марина Андрейкина и драматург, сценарист Родион Белецкий расскажут, как вести переговоры с театрами и другими заказчиками и объяснят в целом, как современному драматургу ориентироваться в экономико-правовой обстановке.

"В этом году мы попросили наших участников ответить на несколько вопросов и рассказать нам о проблемах, с которыми они сталкиваются, и том, каких навыков и информации им не хватает. В итоге мы постарались собрать программу, которая ориентируется на потребности, расширение возможностей и знаний драматургов и отвечает на их актуальные запросы. Мы надеемся, нам это удалось", - цитируют в пресс-службе куратора образовательной программы Марию Крупник.

Как отметили в пресс-службе, образовательная программа сформирована по результатам опроса драматургов. Встречи с экспертами запланированы 7, 8, 9 и 11 сентября на "Площадке 8/3". Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" пройдет на этой же площадке с 5 по 12 сентября.