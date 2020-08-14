Покрас Лампас восстановил испорченную вандалами работу в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Художник-каллиграф Покрас Лампас восстановил работу, созданную в центре Екатеринбурга на независимом фестивале "Карт-бланш", которая была испорчена вандалами. В восстановлении художнику помогали десятки жителей города, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Покрас Лампас утром 14 августа представил фото оскверненных работ, которые он создал накануне на одном из зданий завода "Уралмаш". Также он выложил фотографии испорченного куба в сквере Екатеринбурга, который он расписал в ночь с 13 на 14 августа.

Художник отметил, что происходящее стало для жителей города своеобразным "мастер-классом по реставрации". "Я не удивлюсь, что если в мое отсутствие работу снова испортят, то они смогут сами ее исправить", - ответил он на вопрос ТАСС.

Он рассказал, что на кубе в центре Екатеринбурга несколько раз написал слово "свобода", которая символично выглядит на фоне голубого неба. "Когда я писал эту работу, я наверху у части сторон очень много раз написал слово "свобода" <...>. И вся черно-белая схема "играла" с тем, что здесь потрясающе красивое голубое небо <...>. Свобода на фоне неба - это история, которую я хотел подчеркнуть через такой монохромный арт-объект", - сказал он.

Покрас Лампас отметил, что он также восстановит работы, созданные им на "Уралмаше". "Конечно, [на Уралмаше буду восстанавливать]. Мне оттуда даже написали ребята, <...> сказали, что они очень расстроены и сожалеют", - добавил он.

О фестивале

"Карт-бланш" - независимый фестиваль уличного искусства, который работает без спонсоров и партнеров. За два года проведения мероприятия в нем приняли участие более 70 художников, которые представили около 100 работ - как небольших стикеров и рисунков, так и масштабных росписей, инсталляций и перформансов. Первый "Карт-бланш" попал в шорт-лист премии им. Сергея Курехина 2018 года в номинации "Лучший фестиваль современного искусства".

Покрас Лампас (Арсений Пыженков) - основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - Calligrafuturism. За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве.