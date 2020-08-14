Гоша Куценко снимет документальный фильм о военных строителях

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Актер Гоша Куценко работает над документальным фильмом "Побеждая время" о военных строителях. Проект представили в пятницу на очном заседании экспертного совета по неигровому кино в Минкультуры.

"Для меня участие в таком неигровом проекте - уникальная возможность пообщаться с интересными людьми, изучить заново историю и географию нашей страны и поделиться со зрителем. Вся информация будет нова и интересна как молодежи, так и нам с вами", - сказал Куценко.

Проект расскажет о деятельности российских военных строителей и работе на объектах по всей стране.

В свою очередь документальный фильм "Возвращение Набокова" запечатлеет процесс возвращения зарубежного архива писателя в Россию. По словам продюсера проекта Марины Труш, для съемок команда хотела бы отправиться в Америку, но с учетом ситуации, связанной с пандемией, группу для съемок могут найти на месте, процесс может идти дистанционно. Также в картине планируется отразить знакомство российских специалистов с этим архивом в РФ. О намерении передать на безвозмездной основе личные архивы, хранящиеся в Швейцарии, ранее сообщили представители зарубежного литературного фонда писателя.

На поддержку Минкультуры также претендует фильм "А о Петре ведайте...", который расскажет о правлении Петра I и его личности, проект "История российского кино" об этапах становления отечественного кинематографа на фоне исторических событий. Этот цикл будет строиться на интервью экспертов индустрии и кадрах знаковых для эпохи лент.