Умерла Валентина Легкоступова

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки", - написала Бриль в Instagram, опубликовав фотографию Легкоступовой.

6 августа дочь отвезла Легкоступову и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику, так как обнаружила их в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ночь на 8 августа состояние певицы ухудшилось, ее перевели в другую больницу, обнаружили черепно-мозговую травму. Артистка впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы, сообщил ТАСС ее концертный директор Максим Екимов.

Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России, исполнительница хита "Ягода-малина".