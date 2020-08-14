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Умерла Валентина Легкоступова

Певица ушла из жизни в возрасте 54 лет
Валентина Легкоступова, 2008 год Алексей Филиппов/ТАСС
Описание
Валентина Легкоступова, 2008 год
© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Певица Валентина Легкоступова умерла в пятницу в Москве в возрасте 54 лет, сообщила ее дочь Анетта Бриль.

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки", - написала Бриль в Instagram, опубликовав фотографию Легкоступовой.

6 августа дочь отвезла Легкоступову и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику, так как обнаружила их в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ночь на 8 августа состояние певицы ухудшилось, ее перевели в другую больницу, обнаружили черепно-мозговую травму. Артистка впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы, сообщил ТАСС ее концертный директор Максим Екимов.

Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России, исполнительница хита "Ягода-малина".

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