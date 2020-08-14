Реставраторы Москвы восстановят фонтан в кинотеатре "Художественный"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты в ходе реставрации московского кинотеатра "Художественный" восстановят фонтан в фойе, задуманный архитектором Федором Шехтелем. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Кинотеатр "Художественный" - сложный объект с непростой судьбой, который совсем недавно находился в аварийном состоянии. Возвращение зданию его исторического облика - очень длительный, трудоемкий процесс. К счастью, удалось сохранить многие подлинные элементы, которые появились в конструктиве и декоре здания благодаря корифею московского модерна Федору Шехтелю. Уже отреставрированы подлинные сохранившиеся фермы (система стержней и креплений - прим. ТАСС), которым 110 лет", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что по подлинным авторским чертежам восстановлен исторический витраж в фойе, утраченный в 1990-е годы, а также сохранены и отреставрированы небольшая часть кессонированного потолка и часть подлинных ступеней левой лестницы, ведущей на балкон.

"В ходе реставрационных работ в фойе кинотеатра решено было воссоздать оригинальный фонтан, ранее утерянный. При разборке полов специалисты обнаружили основание фонтана под большим витражом. Точного описания, как выглядел фонтан, или его фотографий не сохранилось, но в фиксационных чертежах Федора Шехтеля были указаны его расположение и габариты. Согласно этим данным фонтан будет воссоздан и снова займет свое место в фойе", - говорится в сообщении.

Смонтированы карнизы в фойе и большом зале, уже заняли свое место фигуры гиппокампов. Отреставрирован венок на стене большого зала и воссоздан второй, ведется расчистка и докомпоновка капителей колонн балкона в зале в виде головы бога Диониса. Сейчас ведется монтаж мутулов и букв на западном фасаде, обрамления портала сцены главного зрительного зала, а также знаменитого барельефа "Селена".

Планируется, что работы будут завершены до конца 2020 года.

О кинотеатре

"Художественный" открылся в Москве в 1909 году. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В 1926 году в нем состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 30-е годы там показали первые советские звуковые и цветные фильмы. Обязательства по восстановлению кинотеатра в 2016 году взяла на себя компания A&NN Александра Мамута, с 2019 года он является совместным активом Rambler Group и A&NN.