Виртуальные концертные залы откроют в трех городах Ставрополья до 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Три новых виртуальных концертных зала откроют в городах Ставрополья в ближайшие два года. Общее их число к концу 2022 года достигнет пяти, сообщила в пятницу на своей странице в Instagram министр культуры края Татьяна Лихачева.

"Ставропольский край получит 6 млн рублей на создание в 2021-2022 годах трех виртуальных концертных залов в городах Железноводск, Ипатово и Минеральные Воды. Виртуальный концертный зал <…> позволит жителям из разных городов России в режиме интернет-трансляций присутствовать на филармонических концертах прославленных коллективов, услышать лучших исполнителей ", - написала Лихачева.

Первый в регионе виртуальный концертный зал открылся в 2019 году на площадке Ставропольской государственной филармонии. Второй зал откроется осенью 2020 года в Пятигорске в Детской художественной школе города.

"Оборудование, приобретенное за счет средств федерального бюджета, уже установлено и готово к работе. Торжественная церемония открытия виртуального концертного зала будет приурочена к празднованию 240-й годовщины со дня основания города Пятигорска (в сентябре 2020 года - прим. ТАСС)", - отметила Лихачева.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".