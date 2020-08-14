Фестиваль "Золотая маска" открывает продажу билетов на спектакли в Москве с 15 августа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" открывает 15 августа продажу билетов на спектакли конкурсной программы, которые будут показаны этой осенью в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе проекта.

"Фестиваль "Золотая маска"- 2020, чья работа была приостановлена в марте мировым эпидемиологическим кризисом, постепенно возвращается к своей деятельности, планируя показать в Москве большую часть программы конкурсных спектаклей, продажа билетов на которые открывается 15 августа", - сказали в пресс-службе.

Согласно подготовленной афише, в столицу приедут драматические спектакли большой и малой формы, в числе которых, в частности, значатся "Преступление и наказание" Театра "Приют комедианта" и "Посмотри на него" Театра ненормативной пластики из Санкт-Петербурга, "Гроза" Южно-Сахалинского "Чехов-центра", "Папа встретит меня в LA" Архангельского Молодежного театра, "Дети солнца" Театра "Красный факел" из Новосибирска, "Похороните меня за плинтусом" Курганского театра драмы, спектакль "Пермские боги" привезет Пермский "Театр-Театр". Кроме того, москвичи смогут увидеть спектакли современного танца, оперу, театра кукол и эксперимент, проинформировали в пресс-службе "Золотой маски".

Там же отметили, что спектакли-номинанты, которые все же не получится привезти в столицу, жюри премии и фестиваля будет смотреть на родных сценах городов, где они были поставлены. Так, первый показ для жюри уже состоялся - в июле Псковский драматический театр им. А. С. Пушкина представил спектакль "Ревизор".

Приобрести билеты на спектакли можно будет онлайн на сайте "Золотой маски" и в кассе фестиваля. Организаторы обращают внимание на то, что количество билетов ограничено в связи с новыми требованиями работы театров и площадок в Москве, заполняемость которых не должна превышать 50%.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Правительства Москвы. Церемонию вручение премии "Золотая маска", которая станет 26-й по счету, планируется провести 30 октября в концертном зале "Зарядье".