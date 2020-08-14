Пушкинский музей планирует открыть выставку Арчимбольдо в начале 2021 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина планирует открыть выставку работ итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо, известного своими "портретами-натюрмортами" из фруктов, овощей и цветов, 26 января 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе музея.

Изначально выставку планировалось открыть поздней осенью этого года. Ранее директор музея Марина Лошак сообщила, что из-за пандемии даты будут скорректированы.

"Открытие выставки работ Джузеппе Арчимбольдо запланировано на 26 января 2021 года", - сказали в пресс-службе и добавили, что в зависимости от эпидемиологической обстановки в выставочных планах возможны изменения.

Работы художника должны привезти в Россию впервые. Планируется, что выставка объединит работы Арчимбольдо и его современников и представит около 80 произведений живописи, графики и предметов прикладного искусства, в том числе знаменитые портреты-натюрморты, где лица людей изображены словно мозаики из фруктов, овощей и цветов.

Джузеппе Арчимбольдо - итальянский художник и декоратор, считается одним из самых ярких представителей маньеризма. С юных лет он помогал отцу создавать церковные росписи, а также специализировался на выполнении эскизов гобеленов и витражей. В 1562 году был приглашен ко двору императора Священной Римской империи Максимилиана II в Вену, а далее служил его преемнику Рудольфу II в Праге. Помимо исполнения обязанностей придворного живописца и декоратора, курировал приобретение предметов искусства, занимался организацией праздников и вел инженерные работы.

Известен работами, на которых лица людей составлены из фруктов, овощей и цветов. Например, около 1590 года написал "Портрет Рудольфа II в образе Вертумна", где император изображен в виде древнеиталийского бога времен года и плодов-даров земли.