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Врачи и волонтеры в Саранске стали зрителями концерта оркестра Мариинского театра

Симфонический концерт состоялся на стадионе "Мордовия Арена" посетили около четырех тысяч человек

ТАСС, 14 августа. Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступил на стадионе "Мордовия Арена" в столице Мордовии Саранске. Зрителями концерта стали медики и волонтеры, которые помогают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике, сообщила в пятницу пресс-служба главы Мордовии.

"Концерт Симфонического оркестра состоялся на стадионе "Мордовия Арена". Его зрителями стали около 4 тыс. человек из столицы республики и всех муниципальных районов. Прежде всего, это медицинские работники, волонтеры - все те, кто помогал и помогает бороться с новым вирусом. Зрители стали свидетелями по-настоящему завораживающего выступления, в котором прозвучали всемирно известные классические произведения", - говорится в сообщении.

В Саранск Гергиев прибыл по личному приглашению главы Мордовии Владимира Волкова. "Спасибо Вам за замечательный концерт, который Вы подарили нам сегодня. Когда в 2018 году мы с маэстро смотрели финальный матч чемпионата между сборными Франции и Хорватии, уже тогда мы говорили о следующем концерте в Саранске. И вот теперь это выступление состоялось на нашем стадионе, который также принимал матчи мирового первенства по футболу", - цитирует пресс-служба Волкова.

Симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев 10 августа начали гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля. Ранее сообщалось, что серию концертов приурочили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Теги
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