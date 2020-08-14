Врачи и волонтеры в Саранске стали зрителями концерта оркестра Мариинского театра

ТАСС, 14 августа. Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступил на стадионе "Мордовия Арена" в столице Мордовии Саранске. Зрителями концерта стали медики и волонтеры, которые помогают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике, сообщила в пятницу пресс-служба главы Мордовии.

"Концерт Симфонического оркестра состоялся на стадионе "Мордовия Арена". Его зрителями стали около 4 тыс. человек из столицы республики и всех муниципальных районов. Прежде всего, это медицинские работники, волонтеры - все те, кто помогал и помогает бороться с новым вирусом. Зрители стали свидетелями по-настоящему завораживающего выступления, в котором прозвучали всемирно известные классические произведения", - говорится в сообщении.

В Саранск Гергиев прибыл по личному приглашению главы Мордовии Владимира Волкова. "Спасибо Вам за замечательный концерт, который Вы подарили нам сегодня. Когда в 2018 году мы с маэстро смотрели финальный матч чемпионата между сборными Франции и Хорватии, уже тогда мы говорили о следующем концерте в Саранске. И вот теперь это выступление состоялось на нашем стадионе, который также принимал матчи мирового первенства по футболу", - цитирует пресс-служба Волкова.

Симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев 10 августа начали гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля. Ранее сообщалось, что серию концертов приурочили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.