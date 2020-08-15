Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева даст концерты в Казани

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева запланированы на субботу в Казани в рамках гастрольного тура, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Министерства культуры Татарстана.

"Эти гастроли - продолжение традиции Московского пасхального фестиваля, который в этом году не состоялся из-за пандемии коронавируса, - коллектив посетит часть регионов, где были запланированы апрельские выступления", - говорится в сообщении.

Зрителями дневного концерта станут врачи Республиканской клинической инфекционной больницы им. А. Ф. Агафонова. Как сообщается на сайте Минздрава республики, концертную площадку организуют во дворе здания стационара, следить за выступлением смогут не только медики, но и пациенты - с балконов своих палат. Специалисты проводили монтаж сцены, а также тента от дождя, чтобы защитить музыкантов в случае непогоды.

Второе выступление, доступное для всех жителей и гостей города, начнется в 19:00 мск на Пушечном дворе Казанского кремля.

Симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев 10 августа начали гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля. Первыми событиями тура стали выступление в Твери, а также вечер в Концертном зале Чайковского в Москве, где прозвучала опера Пьетро Масканьи "Сельская честь".