Путин и Мишустин поздравили актрису Екатерину Васильеву с днем рождения

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили с днем рождения народную артистку РСФСР Екатерину Васильеву.

"Вы по праву снискали признание и искреннюю, непреходящую любовь зрителей как глубокая, разноплановая актриса, наделенная самобытным талантом и особой внутренней силой. Ваш творческий путь отмечен целым рядом ярких, запоминающихся работ, которые обогатили отечественный кинематограф и театральное искусство и всегда становились настоящим событием в культурной жизни страны", - говорится в телеграмме, опубликованой в субботу на сайте Кремля.

Мишустин также поздравил Васильеву с днем рождения. "Вы - актриса большого таланта и удивительной судьбы, яркая, обаятельная, экстравагантная, которую любят миллионы зрителей. Широкий творческий диапазон, индивидуальность помогли вам создать запоминающиеся образы в кинематографе. Многие годы на театральных подмостках вы искусно перевоплощаетесь в героинь разных эпох, блистаете в знаменитых постановках Юрия Любимова, Петера Штайна, Евгения Цыганова. Каждый раз, выходя к зрителям, вы рассказываете пронзительные истории, которые оставляют яркий след в сердцах людей, заставляют их сопереживать, размышлять о жизни", - говорится в телеграмме, опубликованной в субботу на сайте правительства.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве. В 1967 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). Выпускница мастерской народного артиста СССР Владимира Белокурова. После окончания института Васильева была принята в труппу Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, где служила до 1970 года. В 1970-1974 годах - актриса Московского театра "Современник", в 1974-1987 годах работала в Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького, в 1981-1988 годах также сотрудничала с Московским драматическим театром "Сфера". Среди наиболее известных картин с участием Васильевой - "Бумбараш" (1971 год), "Соломенная шляпка" (1974 год), "Обыкновенное чудо" (1978 год), "Экипаж" (1979 год), "Чародеи" (1982 год).

В 1986 году Васильевой было присвоено звание народной артистки РСФСР. В 2010 году актриса награждена орденом Почета. Лауреат театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая женская роль", обладательница приза кинофестиваля "Созвездие" за лучшую женскую роль в фильме "Приходи на меня посмотреть".