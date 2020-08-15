Для медработников в Казани выступил Симфонический оркестр Мариинского театра

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в Казани для медработников Татарстана на территории республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А. Ф. Агафонова, сообщает корреспондент ТАСС.

Концерт прошел во дворе нового корпуса больницы, открытого в августе. Чтобы защитить музыкантов от дождя, рабочие смонтировали широкий тент. Несмотря на холод, врачи пришли послушать выступление.

"Мы пригласили всех тех, кто сегодня оказывает помощь жителям нашей республики, это не только [врачи] нашей клиники, это представители практически всех "ковидных" госпиталей. Для нас, конечно, большая честь, что музыканты мирового уровня сегодня согласились для наших коллег, для наших врачей, дать небольшой концерт", - сказал журналистам главный врач больницы Марат Гатауллин.

Симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Гергиев 10 августа начали гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля. Ранее сообщалось, что серия концертов приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.