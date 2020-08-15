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В Петербурге умер режиссер Борис Гершт

Ему было 83 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Театральный и телевизионный режиссер, сценарист, телеведущий, поэт Борис Гершт умер в Петербурге, ему было 83 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

"Петербургская культура понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни известный театральный и телевизионный режиссер, сценарист, телеведущий, поэт Борис Иосифович Гершт. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам и коллегам", - приводятся в сообщении слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Борис Гершт долгие годы работал на петербургском телевидении, автор свыше двух с половиной тысяч телепрограмм и передач, тридцати телеспектаклей и видеофильмов. Преподавал в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ), профессор кафедры режиссуры телевидения, также - заслуженный работник культуры РФ. Гершт вместе с Константином Григорьевым написали текст известной песни о Ленинграде "Дождь на Неве".

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