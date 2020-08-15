В Суздале состоялся фестиваль уличных театров

СУЗДАЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Первый Межрегиональный фестиваль уличных театров, который проводится на средства нацпроекта "Культура", проходит в Суздале. Мероприятие стало первым в этом году подобным фестивалем в стране. Об этом сообщил ТАСС соорганизатор Российского союза уличных театров и артистов, директор уличного театра "Странствующие куклы господина Пэжо" (Санкт-Петербург) Олег Скотников.

"Это первый фестиваль в этом сезоне и первый фестиваль в Суздале. Из-за того, что это был первый фестиваль, все театры поехали сюда выступать бесплатно, это нехарактерно для уличных театров, потому что для них это единственная возможность заработать, а тут театры приехали бесплатно, чтобы поддержать этот фестиваль. Думаю, у Суздаля большие перспективы с этим начинанием - это развитие событийного туризма, креативных пространств, работа с местными сообществами", - сказал он.

В программе фестиваля - выступления творческих коллективов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Белгорода, Рязани, Альметьевска (Республика Татарстан), Тверской области и Владимирской области. Участниками фестиваля стали как частные уличные, так и государственные театры - Владимирский областной театр кукол, Белгородский государственный театр кукол Владимирский академический театр драмы. Некоторые коллективы приехали в Суздаль с премьерами, например, здесь будет показан спектакль-променад "Альбасты" театра "Легкие крылья" (Альметьевск), пластический спектакль "Карнавал солнца и луны" театра "СоЛу" (Санкт-Петербург). Кроме того, на площадке фестиваля прошла презентация приложения с аудиоспектаклем-аудиоэкскурсией по Суздалю "Stereo story".

Программа завершится карнавальным шествием с участием артистов и гостей фестиваля, концертом и фаер-шоу. "Фестиваль проводится на средства гранта в рамках нацпроекта "Культура". Его организатором выступил Фонд культуры русского авангарда "Розановский центр" при поддержке Департамента культуры Владимирской области", - уточнила ТАСС директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".