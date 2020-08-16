В Петербурге открылось новое культурно-событийное пространство на "Ленфильме"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Новое культурно-событийное пространство под открытым небом - Kino Corner - открылось в воскресенье на территории киностудии "Ленфильм" в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба "Ленфильма".

"В рамках первого сезона, с 15 августа по 30 сентября 2020 года, каждые выходные внутри пространства будут проходить кинопоказы, мастер-классы, концерты, спектакли, лекции, творческие встречи с ведущими медийными актерами Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Площадь пространства, как сообщалось, составляет 1,3 тыс. кв. м, здесь расположены сцена, скамейки, фудкорт. Пространство будет работать по выходным дням. На четырех фасадах зданий киностудии, которые не относятся к категории памятников архитектуры, художники команды HoodGraff нарисовали граффити, посвященные тематике кинокартин, созданных на "Ленфильме".

"Ленфильм" нуждается в силе и энергии молодых людей, которые сюда будут приходить. И еще одна задача у этой площадки - тестирование этого проекта", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС врио генерального директора киностудии "Ленфильм" Инесса Юрченко.

Она добавила, что на "Ленфильме" рассчитывают восстановить исторические здания павильона №5 и театра "Аквариум". "Мы очень надеемся получить поддержку, восстановить эти здания, в той красе, в какой они были в начале века, и открыть театр "Аквариум", а также открыть здесь "умное пространство", открыть каток. Kino Corner для этого является лакмусовой бумажкой, насколько придут сюда люди", - рассказала она.

О ситуации на Ленфильме

"Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с банком ВТБ на 1,5 млрд рублей. Долг киностудии перед банком увеличился до 2,2 млрд рублей. Счета киностудии арестованы с середины 2019 года, сумма задолженности киностудии, помимо задолженности перед ВТБ, приближается к 90 млн. Сумма долга киностудии по 30 проигранным судебным искам уже составила 18 млн рублей.

Как сообщала ТАСС Юрченко ранее, министерство культуры, министерство финансов, банк ВТБ и "Ленфильм" совместно работают над исполнением поручений президента РФ по предотвращению банкротства киностудии и дальнейшей нормализации ее экономического состояния. По ее словам, в переговорах с банком ВТБ удалось достичь льгот по обслуживанию кредитной линии: снизить ставку с 10% до 0,1%, находится на рассмотрении вопрос о предоставлении кредитных каникул до сентября 2020 года. Кроме того, правительство РФ включило "Ленфильм" в реестр системообразующих предприятий, что защищает киностудию от риска банкротства.

Киностудия "Ленфильм" ведет свою историю с 1914 года, когда был основан Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Название "Ленфильм" студия получила в 30-х годах прошлого века.