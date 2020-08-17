Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые пройдет на платформе онлайн-кинотеатра

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые состоится в онлайн-формате. Жюри предстоит оценить более 30 конкурсных картин, которые покажут на платформе "Кинопоиск HD", а для жителей Калининграда, где традиционно проходит смотр, организаторы проведут офлайн-показы лучших фильмов прошлых лет в летнем кинотеатре.

"Онлайн-формат - это новый вызов для нас. Наш фестиваль известен не только сильной программой, отражающей все, что происходит в коротком метре на сегодняшний день, но и особой творческой атмосферой, которую мы старательно поддерживаем с самого первого года. Одна из главных задач этого года - сохранить ее, несмотря на виртуальный формат", - сказал президент фестиваля Сергей Сельянов, чьи слова привели в пресс-службе.

Фестиваль "Короче" ежегодно объединяет главные тенденции в короткометражном кино, в этом году он пройдет в восьмой раз. Показы состоятся с 17 по 23 августа в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск HD". Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и обладателя специального приза из 32 конкурсных картин. В программу вошли короткометражки "Кое-что задаром" Алексея Талызина, "А где Матвей?" Олега Афонина, "Восстание!" Бена Хэнсфорда, "Взрослый" Анастасии Дробик, "Минуточку" Ксении Литвиновой, "Теория струн" Ольги Черниенко и многие другие. Большинство работ зрителям покажут впервые.

Организаторы подготовили обширную внеконкурсную программу, в которую вошли, в частности, секции "Короче.LOVE", "Короче.Арт", "Короче.Чистая энергия". Мировые события найдут отражение в тематической секции "Короче.Изоляция". Помимо кинопоказов, зрителей ожидают мероприятия в социальных сетях, в том числе мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри, которые пройдут с 21 по 23 августа.

Несколько офлайн-показов состоится на родине смотра - в Калининграде. Стадион, который носит название города, превратится в летний кинотеатр. Там фестиваль откроется 21 августа с приветствия президента смотра Сергея Сельянова, после чего гостям покажут лучшие фильмы прошлых лет. В программу, которая получила название "Короче.Звезды", вошли в том числе короткометражка "Чипендейл" с Виктором Сухоруковым в главной роли, "Система работает" и "Время жить, время умирать" с Гошей Куценко, "Прощай, любимый" с Ксенией Раппопорт и Александром Цыпкиным. Всего в секции 22 картины. Вручение наград и закрытие смотра также пройдут на стадионе и будут транслироваться в соцсетях.

Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые режиссерами из России и других стран. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства области.