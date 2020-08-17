Русский музей привезет в Коми 14 оригинальных картин Кандинского в честь 100-летия региона

СЫКТЫВКАР, 17 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Государственный Русский музей совместно с Минкультуры России и Минкультуры Республики Коми организовали крупнейший выставочный проект - "Василий Кандинский и Россия", который откроется в Сыктывкаре 21 августа. Впервые в регион привезли 14 оригинальных полотен русского художника, рассказал ТАСС министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов.

"Эта грандиозная выставка "Василий Кандинский и Россия", созданная совместно с Русским музеем, несет не только художественную, но и просветительскую миссию - раскрыть колоссальную роль Коми края в творческой судьбе великого художника Василия Кандинского. Открытие выставки запланировано на 21 августа в Национальной галерее Республики Коми, она откроет цикл мероприятий, посвященных 99-летию региона и 100-летию, которое будет отмечаться в следующем году", - рассказал ТАСС министр.

По его словам, организаторы поначалу сомневались, нужно ли именно в Сыктывкаре проводить "такую огромную выставку с 14 оригинальными полотнами Кандинского". "Но если взять дневники Кандинского, в которых описано его путешествие на Русский Север, на территорию нынешней Республики Коми, в село Керчомъя Усть-Куломского района, то в дневниках четко прослеживается, что Кандинский приехал в Коми край юристом, а уехал творцом, художником. Одной из своих задач на этой выставке мы ставим рассказать и показать, что "зацепило" Кандинского в Коми и превратило его в художника", - пояснил задумку глава Минкультуры региона.

По следам художника

Большим подспорьем в организации проекта послужила научная работа, проведенная ранее Национальным музеем Коми, по результатам которой издали альбом "Путешествие В. Кандинского к зырянам в 1889 году" и создали документальный фильм "Путешествие Кандинского к "вратам смерти"". Картина, основанная на материале из дневниковых записей Кандинского, рассказывает о его этнографической экспедиции, пути в Усть-Кулом, который в старинных картах именовали еще "вратами смерти" (кулом в переводе с коми языка означает смерть, мертвый). В ходе поездки Кандинский собирал песни и предания коми-зырян. "В этих-то необыкновенных избах я и повстречался впервые с тем чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить", - процитировали дневниковые записи художника создатели фильма.

Выставка на 90% организована за счет федерального бюджета по линии Минкультуры России, которое оказало большую помощь в доставке и страховке картин, отметил министр. На церемонии открытия в Сыктывкаре ожидается руководство Русского музея, искусствовед Пьер Броше, который интересуется современным искусством, творчеством Кандинского. На закрытии выставки в октябре этого года планируется научная конференция с участием международных экспертов, в частности научного сотрудника Центра Жоржа Помпиду Николя Лиуччи-Гутникова. В Центре Помпиду в Париже хранится большинство оригиналов рукописей, личных вещей Кандинского, которые передала музею его супруга.

"Эта выставка - уникальный проект, созданный конкретно для Республики Коми в честь ее 100-летнего юбилея. На выставке будут использованы коми прялки, иконы, игрушки и другие предметы декоративно-прикладного искусства Коми края, чтобы погрузить зрителя в атмосферу, которая окружала здесь Кандинского более века назад", - подытожил министр.

В Сыктывкаре зрителям представят полотна "Река осенью", "Золотое облако", "Красная церковь", "Белое облако", "Амазонка с голубыми львами", "Река летом", "Осень", "Два овала", "Импровизация", "Композиция с белой каймой", "Мурнау. Летний пейзаж", "Святой Георгий (II)".