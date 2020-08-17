В историческом парке "Россия - Моя история" состоится мультимедийная выставка

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ассоциация исторических парков "Россия - Моя история" при поддержке Министерства культуры РФ проведет мультимедийную выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в 23 регионах страны, в том числе в Москве. Открытие планирует провести в начале сентября, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе учреждения.

"В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России Ассоциация исторических парков "Россия - Моя история" при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического общества проведет мультимедийную выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска. Открытие выставки в Москве запланировано на начало сентября", - уточнили в пресс-службе.

По словам организаторов, первая подобная по концепции и масштабу мультимедийная выставка представит в исторических парках уникальную коллекцию - более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века с помощью современных цифровых технологий и оборудования.

"Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы о том, что острый взгляд художника выбрал из фронтовых будней в качестве сюжета для своего полотна. Технологии, оживившие героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других, помогут любителям искусства стать не просто созерцателями исторической живописи, а увидеть в ней саму жизнь 1940-х годов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что подготовка к выставке заняла год.