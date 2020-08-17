Мосгорсуд постановил заблокировать пиратские копии сериала "Хороший человек" Богомолова

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд постановил временно заблокировать пиратские копии сериала Константина Богомолова "Хороший человек", снятого по мотивам уголовного дела "ангарского маньяка" Михаила Попкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил заявление ООО "Старт Студио" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на аудиовизуальное произведение "Хороший человек", удовлетворить и заблокировать копии сериала", - сказали в пресс-службе. На основании решения суда Роскомнадзор должен обеспечить его исполнение и заблокировать пиратские копии в интернете.

В пресс-службе подчеркнули, что обеспечительные меры были приняты по иску правообладателя - видеосервиса Start. Теперь у него есть 15 дней, чтобы подать иск о полной блокировке пиратского контента.