В России открылся первый веб-кинотеатр, в котором более 200 коротких сериалов и фильмов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. В России запустился первый веб-кинотеатр Chill, пользователи которого получат доступ к коротким сериалам и фильмам из РФ, США, Канады, Австралии и других стран, созданным для просмотра на экранах гаджетов. Мультимедийная платформа также позволит загружать авторам собственные работы и получать гонорар за просмотры, сообщает пресс-служба проекта.

"Сейчас на платформе более 200 единиц контента - веб-сериалы из США, Канады, Европы, Южной Кореи, Австралии, Бразилии и других стран. Это участники и победители мировых веб-фестивалей, самые известные европейские тайтлы и популярные российские вебы", - сообщили в пресс-службе.

Веб-сериалы отличаются от телевизионных коротким хронометражем (в среднем 15 минут), особой динамикой и формой повествования. Они созданы для просмотра на экранах компьютеров, смартфонов и других гаджетов. Новая платформа позволит зрителям смотреть лучшие мировые и отечественные веб-картины. Собственный контент можно будет монетизировать, получая гонорар за просмотры.

"На данный момент на ресурсе около 30% контента находятся в свободном доступе. И это соотношение будет сохранено и дальше. Пользователь приходит в наш веб-кинотеатр и получает возможность познакомиться с большим количеством контента без оплаты, а уже потом решить, хочет он смотреть дальше или нет. Ежегодно мы планируем знакомить зрителя с более чем 150 новыми тайтлами", - рассказал генпродюсер платформы Антон Калинкин, чьи слова привели в пресс-службе.

Кроме мировых премьер, на платформе опубликуют сериалы собственного производства Chill. Пользователи смогут ознакомиться с новым проектом актрисы и режиссера Ян Гэ "Выйти нельзя остаться", который снимали в Берлине во время карантина, увидеть молодежную комедию "Представители" об отношениях, межрасовых и социальных предрассудках, снятую в Лондоне, черную комедию "Грибы и рыбы" и фантастический сериал "Пиксельный разум".

Платформа Chill создана компанией Red Carpet Studio, которая занимается продвижением, производством и популяризацией веб-сериалов на российском рынке. Компания также проводит ежегодный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде, международный веб-маркет в Москве, а также первую российскую премию в области веб-индустрии.