Экспозиция "Шедевры Букингемского дворца" впервые пройдет в Королевской галерее

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Полотна мастеров из королевской коллекции Букингемского дворца, которые находились в официальной резиденции королевы Великобритании Елизаветы II, впервые за 200 лет предстанут перед публикой. Работы Рембрандта, Рубенса, Тициана, Вермеера, Каналетто и других живописцев составят экспозицию из 65 работ, которая будет размещена в столичной Королевской галерее в связи с капитальным ремонтом во дворце, сообщает в понедельник газета The Guardian.

Галерея, открытая в 2002 году, также находится в Букингемском дворце, в западном крыле, но станет доступной для всех, кто приобретет билеты на экскурсию по резиденции. По словам смотрителя королевских картин Десмонда Шоу-Тейлора, это "единственная возможность воочию увидеть" шедевры изобразительного искусства. В числе самых интересных он назвал полотно Вермеера "Урок музыки" и картину Рембрандта "Судостроитель и его жена". Последняя, как утверждают эксперты, - одна любимых картин Елизаветы II.

Коллекция британских монархов, включающая картины, ювелирные изделия, редкие старинные книги, исторические реликвии со всего мира, собиралась на протяжении более 500 лет. Значительную часть картин приобрел король Георг IV (1762-1830).

Экспозиция "Шедевры Букингемского дворца" пройдет в Королевской галерее с 4 декабря 2020 года по январь 2022 года. Всего же в связи с ремонтом экспертам придется найти место для более чем 10 тыс. произведений искусства, в том числе картин, фарфора, гобеленов.

Ремонт в Букингемском дворце был начат в 2017 году. Там предстоит заменить всю сантехнику и электропроводку, не обновлявшуюся с 1950-х годов и считающуюся пожароопасной. В Букингемском дворце проложены сотни километров электрического кабеля, там насчитывается 6,5 тыс. электророзеток, 32 км отопительных труб.