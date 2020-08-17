Клим Шипенко и Кристина Асмус стали членами жюри фестиваля короткометражек "Короче"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко, актриса Кристина Асмус, актер Андрей Смоляков и журналист Андрей Колесников вошли в жюри фестиваля короткометражного кино "Короче", который впервые проходит в онлайн-формате, сообщает в понедельник пресс-служба смотра.

Фестиваль "Короче" ежегодно объединяет главные тенденции в короткометражном кино, в этом году он проходит в восьмой раз. Фильмы конкурсной и внеконкурсной программы доступны в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

"Восьмой фестиваль короткометражного кино "Короче" объявил состав жюри. В него вошли актриса Кристина Асмус, режиссер и актер Клим Шипенко, актер Андрей Смоляков, журналист и публицист Андрей Колесников. Возглавит жюри продюсер, создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов", - рассказали в пресс-службе.

Членам жюри предстоит оценить 32 конкурсные картины, после чего они проведут онлайн-обсуждение, чтобы выбрать победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и обладателя специального приза. Фестиваль продлится до 23 августа.

Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые режиссерами из России и других стран. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства области.