В Ленобласти пройдет фестиваль классической музыки, приуроченный к 180-летию Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Фестиваль на открытом воздухе "День русской музыки", приуроченный к 180-летию со дня рождения Петра Чайковского, состоится в Приозерском районе Ленинградской области 28 августа. Среди участников фестиваля - симфонический оркестр Ленобласти "Таврический", для которого выступление станет первым в новом сезоне, сообщили ТАСС в пресс-службе оркестра.

"28 августа симфонический оркестр Ленобласти "Таврический" открывает свой XII сезон. Первое выступление артистов, большой фестиваль классической музыки в Приозерске, маэстро Михаил Голиков и его музыканты посвящают 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского", - сказали в пресс-службе.

Приозерский район Ленобласти находится в "зеленой" зоне по ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, там разрешено проведение массовых мероприятий с соблюдением защитных мер. Так как фестиваль пройдет на открытом воздухе, количество зрителей в нем неограниченно, но все они обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Мероприятие пройдет при поддержке грантов Министерства культуры РФ.

Помимо симфонических концертов в Приозерске и поселке Сосново, на фестивале пройдет концерт-лекция в Призерской школе искусств, также откроется музыкальный павильон. В концертах будут задействованы пианист Александр Маслов, солист Мариинского театра Евгений Акимов и другие.

180-летие со дня рождения Петра Чайковского отмечалось 7 мая. Творческое наследие композитора включает в себя десять опер ("Евгений Онегин", "Орлеанская дева", "Пиковая дама", "Иоланта" и другие), три балета ("Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик"), семь симфоний (шесть пронумерованных и "Манфред"), четыре сюиты, концерты (в том числе Концерт для фортепиано с оркестром № 1), хоровую музыку, более ста романсов и другие сочинения. Среди его наиболее известных оркестровых произведений - увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", "Славянский марш", фантазия "Франческа да Римини", увертюра "1812 год".