Названы имена наставников девятого сезона шоу "Голос"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Исполнители Баста, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин стали наставниками девятого сезона шоу "Голос". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Первого канала.

"Все четверо уже не раз работали в проекте. И в том числе как тренеры конкурировали друг с другом", - сказали на Первом.

Вести шоу будет Дмитрий Нагиев.

К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты из разных регионов России, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов.

"2020 год сложный, но жизнь продолжается - рождаются новые люди и, надеюсь, новые таланты, - цитирует пресс-служба Сюткина. - Будем работать и получать удовольствие от процесса".

"Голос" - вокальный телепроект, представляющий российскую адаптацию оригинального формата The Voice. Выходит в эфир Первого канала с 2012 года. Победителем первого сезона конкурса стала Дина Гарипова, второго - Сергей Волчков, третьего - Александра Воробьева, четвертого - иеромонах Фотий, пятого - Дарья Антонюк. Победителем шестого сезона, который завершился в декабре 2017 года, стал Селим Алахяров. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал.