Домик Петра I в городе Лодейное Поле в Ленинградской области станет музеем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Домик Петра I в городе Лодейное Поле в Ленинградской области, воссоздание которого завершится в сентябре, станет музеем, где будут выставлены предметы из Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Мы хотели, чтобы это было хорошее такое, под старину, деревянное здание, где расположится экспозиция музея. В том числе и с сувенирными лавками, в том числе и с интерактивными экспозициями, в том числе и с вещами, которые мы хотим попросить у Военно-морского музея в Санкт-Петербурге и уже с ними договорились на эту тему", - цитирует губернатора Александра Дрозденко пресс-служба.

Домик в Лодейном Поле, где царь нередко бывал в годы Северной войны 1700-1721 годов, инспектируя постройку первых кораблей российского флота на Олонецкой верфи, будет готов к открытию в сентябре. По словам губернатора, Домик предполагается сделать популярным туристическим местом, где посетители смогут узнать историю Олонецкой верфи. Его строят на территории сквера Корабелов. Домик включат в туристические маршруты, а после завершения работ в сквере планируют проведение культурных мероприятий: интерактивных шоу, выставок, мастер-классов.

Воссоздание Домика осуществляется по историческим аналогам, в первую очередь, по домику Петра в Коломенском в Москве, так как сведений о доме в Лодейном Поле не сохранилось. Домик Петра в Коломенском выбран как самый близкий аналог: он был построен на берегу Северной Двины под Архангельском в 1702 году по тому же образцу, что и дом на Свири. Позднее, в 1877 году, домик был перевезен в Архангельск, а в 1934 году - в Москву и стал музейным экспонатом.

Строительство домика идет в рамках проекта "Лодейное Поле - родина Балтийского флота", который поддержал губернатор Александр Дрозденко. В 2022 году Ленобласть станет одним из центров программы празднования 350-летия со дня рождения Петра Великого, указ о праздновании этого юбилея президент России Владимир Путин подписал в октябре 2018 года.

География домиков Петра

На сегодняшний день ученые установили около 25 адресов в России и Европе, связанных с пребыванием Петра Великого, многие из них имеют музейный статус. В России сохранилось около 20 адресов, связанных с его пребыванием, среди них наиболее известны его подлинные дома в Коломенском, Дербенте и Вологде. Среди европейских домиков царя историки выделяют дом в Кадриорге (Эстония) и Заандаме (Нидерланды). В Санкт-Петербурге сохранилось пять мест, где жил царь, самым любимым из которых Петр считал петергофский дворец Монплезир, в проектировании которого он участвовал лично.

Лодейное Поле - родина Балтийского флота

Райцентр Лодейное Поле, расположенный на северо-востоке Ленобласти в 198 км от Санкт-Петербурга, - один из "петровских" городов Северо-Запада России - царь основал его в 1702 году в связи со строительством кораблей на Олонецкой верфи, со стапелей которой в годы Северной войны сошло более сотни военных кораблей, в том числе первый морской корабль для Балтийского флота - парусный фрегат "Штандарт".

Поселение, сложившееся вокруг Адмиралтейства, получило статус города и название Лодейное Поле в 1785 году по указу Екатерины II. Олонецкую верфь закрыли в 1829 году, корабли, построенные здесь, прославились в сражениях в период Северной войны и в морских экспедициях: например, шлюп "Мирный" под командованием Михаила Петровича Лазарева участвовал в открытии Антарктиды.