В Москве откроется всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Очный этап III Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра откроется во вторник в концертном комплексе "Филармония - 2" в Москве. К состязанию допущены более 200 музыкантов, сообщила пресс-служба Московской филармонии.

"В этом году на конкурс поступила 241 заявка, к участию в заочном отборочном туре допущен 221 музыкант", - рассказали организаторы смотра.

Конкурсанты в возрасте от 22 до 28 лет представляют 46 регионов России, 84 города и населенных пункта. Это воспитанники Московской, Санкт-Петербургской, Уральской, Казанской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской и Саратовской консерваторий, РАМ имени Гнесиных, МГИМ имени Шнитке, а также Университета Моцартеум в Зальцбурге.

Состязание пройдет по 14 оркестровым специальностям: струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянные духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот), медные духовые инструменты (валторна, труба, тромбон, туба), ударные инструменты и арфа.

Итоги будут подведены 23 августа. Победителей в каждой категории ждут денежные призы: I премия - 200 тыс. рублей, II премия - 150 тыс. рублей, III премия - 100 тыс. рублей. По специальностям "туба" и "арфа" присуждается только первая награда. "По решению жюри конкурса его участникам может быть предложена работа (стажировка) в Российском национальном молодежном симфоническом оркестре - Симфонической академии", - подчеркнули организаторы.

Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра проводит Московская филармония в рамках национального проекта "Культура". По итогам первого конкурса в 2018 году был сформирован Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО). РНМСО готовит резерв для оркестров страны под руководством выдающихся дирижеров, солистов и педагогов.