Субсидии от правительства Москвы смогут получить более 200 галерей и арт-аукционов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы расширило перечень компаний, которые могут получить компенсации части затрат на участие в выставках и продвижение через интернет-площадки. Теперь на данную субсидию могут претендовать галереи и арт-аукционы - всего более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Город поддержал инициативу бизнеса, работающего в этой сфере. Теперь на субсидии могут рассчитывать еще более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей - владельцы частных галерей и арт-аукционов", - приводятся ее слова в сообщении.

Предпринимателям, работающим в этих сферах, могут компенсировать часть затрат на участие в выставках (до 350 тыс. рублей для российских мероприятий и 700 тыс. рублей для международных). Кроме того, им могут возместить часть расходов на продвижение продукции через торговые интернет-площадки - до 10% от стоимости размещаемых товаров. Максимальный размер выплаты при этом составит 700 тыс. рублей.

Помимо этого, власти столицы упростили порядок подачи заявок на получение субсидий - исключили из перечня необходимых бумаг часть документов, а также отменили требования о заверении главным бухгалтером и сторонними организациями. Компаниям, которые хотят получить компенсацию затрат на продвижение продукции через маркетплейсы, это позволит не запрашивать у агрегаторов подтверждения информации, предоставленной в заявке на субсидию. Специалисты столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития теперь будут проверять ее сами.

Как отмечает основательница центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, участие в зарубежных ярмарках всегда было особым пунктом в карьере любой галереи современного искусства. "И поэтому очень важно, что правительство Москвы, наконец, приняло изменения в постановление, которое позволит столичным галереям возместить затраты на участие в международных ярмарках, что, я уверена, даст новые возможности для развития российского арт-рынка", - приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Галерист Владимир Овчаренко, в свою очередь, заявил, что такая поддержка поможет галереям продвигать отечественных художников не только в России, но и по всему миру. "Отечественный арт-рынок очень молодой, у Москвы есть шанс стать мировым центром искусства, его надо использовать", - приводятся его слова в сообщении.