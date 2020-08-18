Киев не пустит на "Евровидение" спевшего "Смуглянку" в Лондоне мальчика

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) отказала в участии в национальном отборе на детское "Евровидение" 12-летнему Максиму Ткачуку.

Он набрал более 12 тысяч лайков, при том, что его ближайший конкурент в четыре раза отстал по числу лайков. Однако НОТУ отказала певцу-сироте и удалила его видеоролик с песней "Джамайка", объясняя свое решение участием Максима в состоявшемся в Лондоне в начале года конкурсе "Звезды Альбиона", посвященном 75-й годовщине Победы. Максим Ткачук из села в Волынской области вышел на сцену в костюме, стилизованном под форму советских солдат, и исполнил среди прочих песню военных лет "Смуглянка". В итоге он обошел участников из 23 стран и вернулся в родное село сразу с тремя наградами.

Поводом для отрицательного решения НОТУ стала причастность к организации лондонского конкурса Россотрудничества. Глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что участник нацотбора на "Евровидение" не может принимать участия в мероприятиях, "организованных государственными органами и учреждениями страны-агрессора". "Русский дом/ Представительство Россотрудничества в Лондоне", по его словам, "является органом исполнительной власти РФ". "Правила нарушены. Участие в Евровидении отменено", - заявил Аласания.

Между тем депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заявил, что "никаких законных оснований для отстранения Максима от участия в нацотборе не было", поскольку Россотрудничество не являлось организатором конкурса, а выступало лишь партнером основного организатора - Musica Nova Productions Agency & Academy. Депутат пообещал, что будет через суд отстаивать права мальчика и добиваться привлечения к ответственности руководства НОТУ.

С заявлением по этому поводу выступила и партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая назвала случившееся "очередным проявлением пещерной русофобии, ненависти ко всему, что связано с русским языком, с русской культурой, с героическими страницами истории". Кроме того, считают в партии, "это циничная и грязная расправа над детской мечтой и детским талантом".