Большой театр покажет внеплановую премьеру балета в начале сезона

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России представит внеплановую премьеру балета "Четыре персонажа в поисках сюжета" на Новой сцене 10 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра во вторник.

"Большой театр уточнил свои планы по началу 245 сезона. Балетная жизнь в Большом начнется 10 сентября на Новой сцене представлением современной хореографии "Четыре персонажа в поисках сюжета", - сказали в пресс-службе.

Идея проекта принадлежит руководителю балета Большого театра Махару Вазиеву. "Эта идея пришла мне в голову в разгар изоляции в конце апреля, - рассказал он ТАСС. - Ситуация была очень сложная, все так скучали по работе, что мне захотелось молниеносно увлечь артистов, придать им силу, энергию, надежду. У меня было огромное желание зажечь людей творчеством, новыми работами".

Показ спектаклей запланирован на 10, 11 и 13 сентября. Зрители увидят одноактные балеты в постановке Вячеслава Самодурова, Антона Пимонова и премьера театра Артемия Белякова. Постановки были подготовлены Большим театром еще перед началом пандемии. Также будут показаны работы зарубежных молодых хореографов - "Девятый Вал" Брайана Ариеса, "Всего лишь" Симоне Валастро, Fading ("Угасание") Димо Милева и "Тишина" Мартина Шекса.

Постановщики были отобраны Махаром Вазиевым, выбор основан как на личном опыте руководителя, так и на просмотренных им видеозаписях. Он отметил, что пригласить хореографов было легко, ему был важен разный стилистический почерк.

По словам Вазиева, самой острой проблемой было организовать приезд зарубежных постановщиков в Россию. "В этом нам очень помогли Роспотребнадзор, МИД России и лично вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Мы начали репетировать еще когда основная часть труппы была в отпуске. Канцелярия обзвонила прим, премьеров, солистов и артистов коллектива балета с предложением принять участие в этих работах. Все это было исключительно добровольно. В результате в числе тех, кто занят в предстоящих премьерах - Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Ольга Смирнова, Евгения Образцова, Анна Никулина, Владислав Лантратов, Артемий Беляков, Семен Чудин, Якопо Тисси, Игорь Цвирко, Маргарита Шрайнер, Денис Савин - основные силы театра", - поделился он.

Безопасный формат

Вазиев подчеркнул, что изначально был обговорен формат работы с учетом всех необходимых требований безопасности. "Очевидно, что исключалось участие большого кордебалета, как и изготовление масштабных декораций", - рассказал он.

Руководитель балета ГАБТ сообщил, что с тремя хореографами он договорился о создании небольших пятнадцатиминутных композиций, а с Брайаном Ариесом - о часовой работе "Девятый Вал". Было решено, что балет "Всего лишь" на музыку Дэвида Лэнга будет идти под фонограмму, Fading ("Угасание") на музыку Энрике Гранадоса - под рояль, а "Тишина" на музыку Арво Пярта и "Девятый Вал", в котором использована музыка Николая Римского-Корсакова и Михаила Глинки, будут исполняться в сопровождении оркестра Большого театра под управлением маэстро Павла Клиничева.

Как рассказал Вазиев, дальнейшая судьба этой внеплановой работы во многом будет определена по тому, каким будет зрительский прием. Так, он не исключил, что спектакль "Четыре персонажа в поисках сюжета" войдет в репертуар театра.