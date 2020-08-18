"Уроки Фарси" и "Дау. Наташа" претендуют на номинацию премии Европейской киноакадемии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фильм "Уроки фарси" Вадима Перельмана, премьера которого состоялась на Берлинском кинофестивале в 2020 году, вошел в список претендентов на номинацию премии Европейской киноакадемии - альтернативы американского "Оскара". Об этом ТАСС сообщил продюсер картины, основатель компании Hype Film Илья Стюарт.

"Мы с командой очень рады, что наша картина "Уроки фарси", которая после показа в рамках Берлинского кинофестиваля получила действительно высокую оценку среди профессионалов индустрии, вошла в список одной из самых престижных европейских кинопремий. Сейчас киноиндустрия наконец-то начинает возобновлять все процессы, думаю, что это событие определенно станет одним из ключевых в кинокалендаре этого года", - сказал Стюарт.

Фильм Вадима Перельмана создавался при участии России, Белоруссии и Германии. Главные роли исполнили Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаярт. Стюарт добавил, что картина выйдет в российский прокат осенью.

Также в список претендентов на награду включили фильм Ильи Хржановского "Дау. Наташа", который участвовал в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля. Оператор картины Юрген Юргес получил "Серебряного медведя" в номинации "Наиболее весомый художественный вклад".

Премия Европейской киноакадемии вручается ежегодно. Она была задумана как главная кинематографическая награда единой Европы и альтернатива американскому "Оскару". Впервые ее вручали в ноябре 1988 года в Западном Берлине, тогда гран-при была удостоена драма "Короткий фильм об убийстве" польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского.

Как уточняется на официальном сайте премии, в этом году список претендентов на награду огласят в два этапа. Первую часть из 32 картин опубликовали во вторник, вторую представят в сентябре, чтобы те фильмы, премьера которых планировалась на май, но отложилась из-за пандемии, могла состояться до конца ноября 2020 года. После этого члены Европейской киноакадемии проголосуют за картины, которые войдут в лист номинантов. Его огласят 7 ноября в Севилье. Церемония награждения пройдет 12 декабря в столице Исландии - Рейкьявике.