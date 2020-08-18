В Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль Open Air Fest

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Одиннадцатый музыкальный фестиваль Open Air Fest завершился во вторник в Литературном квартале в Екатеринбурге. Он собрал около тысячи посетителей на пяти концертах, сообщила ТАСС директор камерного оркестра "В-А-С-Н" и организатор фестиваля Open Air Fest Анна Баловина.

"У нас было максимум 200 человек [за одно мероприятие], потому что мы соблюдаем все санитарные нормы, и [суммарно фестиваль посетили] около тысячи человек. Обычно бывало около 400-500 человек [за вечер]. Конечно, для нас это странные цифры, но на сегодняшний день это победа - мы очень рады, народ приходит", - рассказала собеседница агентства.

Фестиваль завершился концертом "Макс FUN", на котором прозвучали популярные современные произведения в переложении для аккордеона. В этом году на фестивале выступили камерный оркестр "В-А-С-Н" с композициями от барочной Германии до Америки XX века, коллектив Craft-Trio с произведениями Бетховена, знаменитыми мелодиями Джорджа Гершвина и песнями Фредди Меркьюри. Также приняли участие квартет саксофонов "ПО-Квартет" с композициями из самых разных уголков планеты, хор "Доместик" им. В. А. Копанева с песнями отечественной и зарубежной эстрады 1960-70-х годов и другие уральские исполнители.

Фестиваль проходил с 4 до 18 августа, организаторы провели пять концертов. Баловина отметила, что гости фестиваля отнеслись с пониманием к рекомендуемым Роспотребнадзором мерам безопасности - большинство из них были в масках, а тем, кто приходил без них, такие средства защиты выдавались организаторами. Кроме того, на входе проводилась термометрия, применили специальную рассадку с соблюдением социальной дистанции гостей фестиваля.

Фестиваль, организованный Городским домом музыки, проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Каждое лето на площадке фестиваля звучит живая музыка абсолютно разных жанров - от классики до джаза и рок-н-ролла. В фестивальных концертах участвуют российские и зарубежные исполнители. В разные годы в Open Air Fest принимали участие молодой швейцарский дирижер Лука Биццоцеро, главный дирижер Королевского оркестра Нидерландов Ерун Вайеринк, участник шоу-проекта "Голос" Георгий Юфа, нью-грасс-группа из США "The Student Loan", коллектив "Gonzalo Bergaro" и многие другие.