В Крымском музтеатре представили мюзикл "Человек-амфибия"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Предпремьерный показ мюзикла "Человек-амфибия", который готовился актерами в условиях самоизоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, прошел во вторник на сцене Крымского государственного академического музыкального театра.

"Пандемия очень жестко сказывается на театральном искусстве, премьеру мы должны были представить еще в мае. Но только сейчас вышли на предпремьерный показ мировой премьеры мюзикла известного композитора Егора Шашина и автора либретто и стихов Натальи Кузьминых по мотивам одноименного романа Александра Беляева, которые именно нашему театру доверили право первой постановки", - сообщил журналистам на показе главный режиссер театра и режиссер-постановщик Владимир Косов.

В ходе спектакля на сцене появляются радиоуправляемые макеты акул, других морских обитателей. Декорации сменяют друг друга очень быстро: это и городская площадь, и асьенда, дом доктора Сальватора, морское дно, шхуна, тюрьма и много других. "Мне хотелось воплотить некую образность в мюзикле, основа все-таки - фантастический роман, поэтому летают акулы у нас в зале и на сцене. Есть еще пара задумок, которые мы обязательно воплотим на премьере", - сообщил ТАСС главный художник театра Кирилл Еремин.

Солист Артем Скоков, исполнитель роли Педро Зуриты, в свою очередь, сообщил, что репетировали актеры дома, во время самоизоляции. "Было много времени для подготовки. Спевки проводили с помощью интернета по видеосвязи. Все это было непросто, но у нас сильная команда. Помогают технологии XXI века", - рассказал он.

Дирижер театра Эльмира Мухтерем считает, что после премьеры многие музыкальные партии станут популярны "Первоначально предполагалось, что партии будут исполняться под музыкальную фонограмму, но приняли решение, что это должен быть оркестр и хор. С первых аккордов, с первых нот, как только прислал композитор Егор Шашин музыкальный материал, я поразилась, что это настолько завораживающая музыка, каждый номер - это хит, вот увидите", - отметила она в беседе с ТАСС.

На премьеру мюзикла, как сообщила журналистам руководитель литературной части театра Татьяна Снегирева, пригласили Владимира Коренева - исполнитель роли Ихтиандра в советском фильме "Человек-амфибия", который вышел на экраны в 1962 году. "Владимиру Борисовичу [Кореневу] в этом году исполнилось 80 лет, мы его пригласили на премьеру. Он сообщил, что обязательно приедет", - сообщила она. Снегирева также отметила, что дату премьеры пока не определили в связи с ограничительными мероприятиями из-за нового коронавируса.