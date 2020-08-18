Собянин принял участие в праздничном вечере по случаю 100-летия образования Татарской АССР

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял участие в праздничном вечере, посвященном 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики, который проходил в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Москве.

Мэр также поучаствовал в церемонии награждения. Благодарственные письма мэра Москвы получили народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, почетный генеральный директор ОАО "Специализированное управление подземных работ" Азат Валиев и первый заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Светлана Валиуллина.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.