В Ботаническом саду МГУ появилась фреска Иосифу Бродскому

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фреску с портретом поэта Иосифа Бродского открыли в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Ее авторами стали художником Никас Сафроновов и художник-урбанист Олег Лукьянов, сообщил во вторник ТАСС директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

Открытие фрески приурочили к 80-летию со дня рождения великого поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе, эссеиста, драматурга и переводчика.

"Раньше старинное здание, где расположена лаборатория микроклонального размножения растений, было непримечательное. Теперь благодаря работе художников стена этого домика будет привлекать много внимания. Мы предполагаем, что для посетителей сада будет некий квест найти фреску с Бродским. Это поможет не только увидеть художественное творение, но и с удовольствием погулять по территории сада", - сказал Ретеюм.

По его словам, в дальнейшем на территории сада могут появится указатели, которые помогут найти фреску. Кроме того, подробное описание фрески отразят в путеводителях после их переиздания.

"Весь наш сад в той или иной степени проникнут искусством. И это фреска может стать еще одним местом притяжения для наших гостей. Я думаю, что это только начало, и такие художественные пространства обязательно еще появятся в нашем саду. Мы открыты и готовы к сотрудничеству с художниками", - рассказал Ретеюм.

В основе арт-проекта - портрет Иосифа Бродского кисти Сафронова и уникальная технология Лукьянова "урбанфреска", которая позволяет перенести на стену любое живописное или фотографическое изображение. По словам специалистов, фреска выдерживает температуру до плюс 50 градусов.