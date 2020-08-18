Съемки фильмов, получивших субсидии в Петербурге, разрешили продлить из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Съемки фильмов с финансированием из бюджета в Санкт-Петербурге разрешили продлить на полгода с учетом перерыва из-за пандемии. Как сообщила во вторник пресс-служба городской администрации, постановление об этом подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга о предоставлении в 2019 году субсидий на развитие кинематографии. Фильмы, получившие финансовую поддержку из бюджета города, необходимо было выпустить до декабря 2020 года. Однако в связи со сложившейся эпидемической ситуацией был на длительное время приостановлен съемочный процесс многих картин, также было отложено проведение всероссийских и международных кинофестивалей. Теперь производители национальных фильмов могут, не нарушая условия получения субсидии, провести премьерные показы до 1 июня 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Смольном уточнили, что в 2019 году из бюджета Санкт-Петербурга поддержали создание 18 фильмов, среди которых документальная лента "Алиса Фрейндлих" Дениса Клеблеева, фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего, "Ключ времени" Алексея Тельнова, а также фильмы о Великой Отечественной войне "Трамвай идет на фронт", "Опасный фарватер", "Сухо. Неизвестная дорога жизни" и другие.