Прощание с Николаем Губенко пройдет в театре "Содружество актеров Таганки"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Прощание с художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки", народным артистом РСФСР, зампредседателем Мосгордумы Николаем Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, пройдет в театре, который он возглавлял.

"Прощание с Николаем Николаевичем Губенко состоится в театре "Содружество актеров Таганки" в среду, 19 августа, в 11:00", - сообщили журналистам в театре. Похороны пройдут позднее в этот же день на Кунцевском кладбище в Москве.

Соболезнования народному артисту выразили президент России Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин отметил, что Губенко восхищал мощью своего актерского дара, таланта режиссера, мощью своей личности. "Он был честным и мужественным человеком, который никогда не изменял своей гражданской позиции, нравственным принципам", - подчеркнул он.

Губенко родился в Одессе 17 августа 1941 года. В 1960-х годах переехал в Москву и поступил на актерский факультет ВГИКа, который окончил в 1964 году и был принят в труппу Театра на Таганке. В том же 1964 году дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича". Также с 1980-х годов был актером Театра на Таганке, а в 1987-1991 годах - главный режиссером театра. Затем возглавил театр "Содружество актеров Таганки".