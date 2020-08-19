Выставку о городах Большой засечной черты открыли в Туле к юбилею кремля

ТУЛА, 19 августа. /ТАСС/. Экспозицию, посвященную истории городов, входивших в состав Большой засечной черты, и реставрационных работах, проведенных в них, открыли в среду в выставочном зале Тульского кремля к его 500-летию. Возрождение этих городов повышает доступность исторических объектов для жителей и интерес к истории, сообщила на церемонии открытия замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"35 культурных объектов возрождены в 12 городах за три года, это объекты уже музеефицированные, это означает возрождение жизни в этих городах. Это, между прочим, глобальная идея национального проекта "Культура" - обеспечение доступа населения к культурным благам. Это сказывается и на повышение интереса к истории", - сказала Манилова.

На выставке представлены более 50 фотографий городов, ранее входивших в состав Большой засечной черты, в том числе Тулы, Алексина, Белева, Богородицка, Венева и других. Они показывают ход реставрации и ремонта исторических зданий в этих городах, которые проводились в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. "Этот проект консолидировал усилия и национальных проектов, и других государственных программ, и мы восстанавливаем исторические здания вместе с благоустройством общественных пространств, то есть создаются общественно-исторические кластеры, чтобы там было комфортно находиться и жителям городов и гостям, туристам", - отметила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Также на выставке представлены предметы из археологической коллекции тульских музеев - монеты различных веков, предметы быта, орудия труда, элементы украшений.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение его строительства в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII вв. объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около 700 млн рублей. В музейном квартале откроются филиалы Государственного исторического музея, музея-заповедника "Поленово", музея-усадьбы "Ясная поляна", музея-заповедника "Куликово поле", Тульского музея оружия и нескольких региональных учреждений культуры.