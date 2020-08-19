Минкультуры не будет предлагать Роспотребнадзору вариант шахматной рассадки в театрах

ТУЛА, 19 августа. /ТАСС/. Минкультуры обсудит с Роспотребнадзором варианты рассадки в театрах в конце августа, но предлагать шахматный порядок размещения зрителей в зале не будет. Об этом сообщила журналистам в среду замминистра Алла Манилова.

"Мы тянем до последнего, потому что имеем позитивное ощущение, что ситуация улучшается, происходит послабление ограничительных мер. В конце августа мы выходим на Роспотребнадзор с предложениями по рассадке. Наши предложения точно не будут повторять шахматную рассадку. <…> Какие-то ограничения (по заполняемости зала) будут, пока ситуация вряд ли подвела нас к стопроцентной заполняемости, но мы делаем наиболее лояльный вариант", - сказала Манилова.

Она уточнила, что решение будет приниматься в конце августа, потому что Роспотребнадзор готов давать прогноз не более чем на два эпидемиологических срока. Один составляет 14 дней. "Мы все время находимся в диалоге, все время делаем более лояльную ситуацию для наших учреждений культуры", - добавила Манилова.