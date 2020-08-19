Александринский театр впервые представит спектакль о подростках в WhatsApp

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Национальный драматический театр России - Александринский театр в рамках онлайн-проекта "Другая сцена" 21 и 24 августа впервые представит спектакль о подростках на площадке мессенджера WhatsApp, сообщили в среду на странице театра "ВКонтакте".

"21 и 24 августа приглашаем в WhatsApp на спектакль "Через час": документальный социальный форум-театр, сеанс доверительного разговора с подростками и не только. В основе спектакля - реальные истории подростков. Некий "стоп" в их жизни, когда нужно остановиться, и ответить себе на вопрос о том, к чему и как ты относишься, сформулированы ли твои планы, чего тебе хочется от жизни, чего ты хочешь добиться и к чему ты стремишься", - говорится в сообщении.

Для желающих принять участие нужно пройти регистрацию по номеру телефона. Спектакль длится час.

"Другая сцена" - мультижанровая программа Александринского театра, в ходе которой будут представлены оригинальные онлайн-форматы от молодых режиссеров, драматургов, хореографов, композиторов и медиахудожников.